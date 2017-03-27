В Нижнем Тагиле автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Женщину госпитализировали с травмой головы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017
В центре Нижнего Тагила водитель автобуса сбил женщину 1949 года рождения, сообщает tagilcity 28 марта.
Утром в понедельник водитель маршрутного автобуса № 25 наехал на пожилую женщину, которая шла по пешеходному переходу на перекрестке улиц Мира и Циолковского. Пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали гематому мозга и перелом основания черепа.
В ГИБДД сообщили, что 41-летний водитель автобуса не заметил женщину-пешехода, когда поворачивал на перекрестке, двигаясь на зеленый сигнал светофора.
- 24 марта в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе столкнулись шесть машин. 22-летнего водителя, который спровоцировал аварию, госпитализировали с травмой головы, остальные не пострадали.