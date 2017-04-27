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«Пассажиры попадали как кегли»: на перекрестке Мира–Первомайская иномарка врезалась в автобус

«Пассажиры попадали как кегли»: на перекрестке Мира–Первомайская иномарка врезалась в автобус
16+
Фото: Айдар Зарипов
Ехавшим до Березовского пассажирам пришлось пересаживаться на другой транспорт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в пятницу, 28 апреля, на пересечении улиц Мира и Первомайской. Об аварии НАШЕЙ сообщил один из пассажиров автобуса.

– Я ехал в автобусе, следовавшем по маршруту №112 в сторону Березовского, - рассказал пассажир автобуса Айдар. –  Но вдруг нашу спокойную поездку прервала Honda, влетевшая в бочину автобуса. Пассажиры попадали как кегли, но, к счастью, отделались легким испугом.

На снимках с места ДТП видно, что у автобуса немного помят бок. Иномарка же пострадала от удара куда серьезнее.



Как уточнил пассажир автобуса, авария произошла в 14:32. После случившегося всем пассажирам пришлось пересаживаться в другой транспорт.

Однако, как сообщили корреспонденту НАШЕЙ в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, по поводу данного происшествия обращений к ним не поступало. Вероятнее всего, ДТП без пострадавших оформляли аварийные комиссары.

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Евгений Светлый, 28.04.2017, 19:25
Тэги: ДТП, ГИБДД, Авто
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