На трассе под Екатеринбургом ВАЗ насмерть сбил мужчину

Смертельная авария произошла около полуночи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017
Под Екатеринбургом на Полевском тракте ВАЗ сбил насмерть мужчину, сообщили в службе спасения «Сова» 28 апреля.
Смертельное ДТП произошло в половине 12 ночи на 12-м километре трассы, в районе автозаправочной станции. Водитель ВАЗ-21013 ехал из Екатеринбурга в направлении Горного Щита, не заметил в темноте мужчину и сбил его. От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой помощи.
- Автоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии и личность погибшего.