В Екатеринбурге врачи спасают голову первокласснику, которого сбила «Ока»

Мальчику восстанавливают кожу при помощи пластических операций.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

В детской ГКБ №9 Екатеринбурга вторую неделю лечат 7-летнего Угура Пашаева, который серьезно повредил голову в аварии. 14 апреля в поселке Махнево мальчика сбила «Ока», когда он с 10-летним братом шел в школу.

- 14 апреля в 7:55 на перекрестке улиц Профсоюзная – Малышева в поселке Махнево женщина, которая управляла автомобилем ВАЗ-1111допустила наезд на пешехода, который выбежал на проезжую часть перед близко идущей машиной. В результате аварии пострадал пешеход 2009 года рождения, - сообщили НАШЕЙ в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Отец мальчика Заур Пашаев тем временем утверждает, что мальчик не выбегал на дорогу, а просто шел по левой стороне проезжей части. По версии родных, увидев машину, он хотел отбежать, но не успел. За рулем автомобиля находилась женщина, в салоне с ней ехали еще четыре человека – ее отец, сестра и двое маленьких детей.

- Водитель отвезла моего сына в больницу. По дороге Угур ее все спрашивал: «Тетя, скажите: я умру?». Она дала 2 000 рублей, чтобы я мог ездить к сыну в больницу, но больше помощи я от нее не видел, - вспоминает отец школьника.

В аварии мальчик сильно повредил голову и левую руку. Когда отец впервые увидел сына, на нем была буквально ободрана кожа.

- На левой кисти была содрана кожа, вырваны ногти. На половине головы кожа и мышцы были ободраны до костей. Было видно голый череп, - рассказал отец.

После аварии мальчика сначала доставили в поселковую больницу, оттуда на скорой отвезли в Алапаевск. Ребенка прооперировали. Но во время операции врачи, по словам родных, не обработали рану. Началось загноение, и мальчика оперировали повторно.

После того как начались осложнения, было принято решение транспортировать 7-летнего школьника в больницу Екатеринбурга.

- Он звонит нам и плачет. Сыну все время колют обезболивающее. Часть головы у него осталась без кожи. Сейчас врачи растягивают то, что осталось, чтобы закрыть череп. На следующей неделе ему будут делать очередную операцию, - говорит Заур Пашаев.

В Горздаве НАШЕЙ сообщили, что сейчас состояние 7-летнего школьника оценивают как стабильное. Угрозы для его жизни нет. Но мальчику предстоит очень долгое лечение в больнице.

- Травмы требуют достаточно серьезного хирургического вмешательства. Кожу восстанавливают при помощи пластических операций. Когда его доставили в 9-ю больницу, в ранах нашли землю. Есть большой риск появления воспалений, - сообщили в Горздраве.