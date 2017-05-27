На Сибирском тракте столкнулись две иномарки: пассажиров одной из легковушек увезли в больницу

У обоих пострадавших – черепно-мозговые травмы, сотрясения и ушибы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.05.2017

Авария с участием двух легковушек произошла на Сибирском тракте вечером 27 мая. ДТП произошло напротив здания № 49, в котором находится фармацевтическая фабрика.

Как сообщили в городском отделении Госавтоинспекции, 26-летний водитель Daewoo Nexia, который ехал со стороны переулка Базового, начал разворачиваться, не убедившись в безопасности своего маневра. В итоге иномарка столкнулась с автомобилем Nissan, двигавшемся в попутном направлении.

И хотя в момент столкновения, все, кто находился в машине, были пристегнуты ремнями безопасности, пассажиров Daewoo Nexia увезли на скорой в больницу.

– По предварительному диагнозу у 39-летнего мужчины сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и ушиб левого предплечья. У 38-летней женщины также сотрясение, черепно-мозговая травма и ушиб таза, - сообщили в отделе по связям со СМИ ГИБДД по Екатеринбургу. – Бригада скорой медицинской помощи доставила их в ЦГКБ №36.

Автоинспекторы устанавливают детали произошедшего.

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