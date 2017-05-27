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На ВИЗе иномарка сбила девушку на перекрестке: у пострадавшей сломана нога

На ВИЗе иномарка сбила девушку на перекрестке: у пострадавшей сломана нога
16+
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Пьяная екатеринбурженка пыталась перейти дорогу на красный.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.05.2017

ДТП, в котором пострадала 29-летняя екатеринбурженка, произошло 28 мая около полуночи на пересечении улиц Крауля и Заводская. 
 
Как рассказали в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, 49-летний водитель автомобиля Hyundai двигался по Крауля со стороны улицы Токарей.  На регулируемом перекрестке он сбил 29-летнюю женщину, которая переходила дорогу  на запрещающий сигнал светофора. 
 
 
По предварительному диагнозу прибывших на место врачей, у женщины перелом обеих костей правой голени, множественные ушибы и ссадины. На скорой ее увезли в 36-ю больницу. 

– У женщины установлено алкогольное опьянение, – добавили в ГИБДД. 

  • По  факту случившегося проводится проверка.

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Евгений Светлый, 28.05.2017, 15:38
Тэги: ДТП, ГИБДД, Фото
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