На ВИЗе иномарка сбила девушку на перекрестке: у пострадавшей сломана нога

Пьяная екатеринбурженка пыталась перейти дорогу на красный.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.05.2017

ДТП, в котором пострадала 29-летняя екатеринбурженка, произошло 28 мая около полуночи на пересечении улиц Крауля и Заводская.

Как рассказали в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, 49-летний водитель автомобиля Hyundai двигался по Крауля со стороны улицы Токарей. На регулируемом перекрестке он сбил 29-летнюю женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

По предварительному диагнозу прибывших на место врачей, у женщины перелом обеих костей правой голени, множественные ушибы и ссадины. На скорой ее увезли в 36-ю больницу.

– У женщины установлено алкогольное опьянение, – добавили в ГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.

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