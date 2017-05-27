В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек и скрылся

ДТП произошло около города Заречного.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.05.2017

Трагедия, которая унесла жизни двух школьниц, произошла накануне вечером на дороге между станцией Глубокое и поселком Бобровский, что находится недалеко от города Заречного. Как уточнили в областном управлении ГИБДД, ДТП произошло в 22:35.

– Водитель автомобиля Honda cбил двух девочек 15 и 14 лет, которые двигались по обочине в попутном направлении, – прокомментировали случившееся в ведомстве.

От полученных травм обе школьницы скончались на месте. А водитель, который их сбил, скрылся. Однако далеко уйти ему не удалось. Свердловские полицейские оперативно задержали пьяного водителя в Березовском.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах случившегося. В том числе они выясняют , почему школьницы так поздно оказались одни на дороге.

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