Автомобильный ад: три ДТП парализовали движение по Халтурина и Токарей

Скорость движения автомобилей составляет от 1 до 5 км/ч.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017

Сразу три аварии произошли в районе улиц Халтурина и Токарей. Въезд и выезд в микрорайон заречный буквально заблокирован.

Очевидцы сообщают, что время в пути от ТЦ "Карнавал" до перекрестка с Готвальда составляет 30 минут.

Затруднено и движение по улице Токарей – вблизи с перекрестком с Кирова еще одно ДТП. А также частично перекрыт мост на Бебеля.

Добавим, что сейчас в Екатеринбурге закрыта нечетная сторона проспекта Ленина на площади 1905 года.

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