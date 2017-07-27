Автомобильный ад: три ДТП парализовали движение по Халтурина и Токарей

Скорость движения автомобилей составляет от 1 до 5 км/ч.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017
Сразу три аварии произошли в районе улиц Халтурина и Токарей. Въезд и выезд в микрорайон заречный буквально заблокирован.
Очевидцы сообщают, что время в пути от ТЦ "Карнавал" до перекрестка с Готвальда составляет 30 минут.
Затруднено и движение по улице Токарей – вблизи с перекрестком с Кирова еще одно ДТП. А также частично перекрыт мост на Бебеля.
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Добавим, что сейчас в Екатеринбурге закрыта нечетная сторона проспекта Ленина на площади 1905 года.
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