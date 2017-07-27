Компания подростков на ВАЗе разбилась в Свердловской области: один погиб, двое в больнице

Один из молодых людей украл машину у матери.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017
В Свердловской области компания 16-летних подростков на ВАЗе попала в ДТП. Водитель погиб, пассажиры в больнице.
Автомобиль, за рулем которого находился 16-летний подросток, вылетел с трассы Верхняя Синячиха – Болотовское и врезался в дерево. Причиной ДТП стала слишком большая скорость автомобиля, рассказали в областном управлении ГИБДД.
Водитель ВАЗа погиб на месте, его пассажиров доставили в больницу: у молодого человека диагностировали перелом бедра, у девушки – открытую черепно-мозговую травму. В автоинспекции отметили, что все они ехали не пристегнутыми ремнями безопасности.
- Известно, что машина, на которой ехала компания, принадлежит матери погибшего. Она рассказала, что в тот вечер сын ушел гулять и не вернулся, позже женщина обнаружила, что в ее сумке нет ключей от ВАЗа и денег.
- Подросток находился на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В марте этого года получил условный срок. 16-летний пассажир ВАЗа также состоит на учете по делам несовершеннолетних за угон автомобиля.
- Чтобы присоединиться к друзьям, девушка сбежала из дома ночью через открытое окно. Ее родители рассказали, что около полуночи она еще была дома и легла спать.