Три человека погибли в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург

Среди жертв – 14-летний подросток.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017

Рано утром 28 июля на 144-м километре Пермского тракта столкнулись Tоyota Land Cruiser и "Лада Приора".

В пятом часу утра 45-летний водитель Tоyota по пути в Екатеринбург выскочил на встречную полосу и врезался лоб в лоб в "Ладу". На месте ДТП погибли 68-летний водитель ВАЗа, его 14-летний пассажир и 62-летний пассажир Tоyota.

Водитель иномарки и его 21-летний пассажир выжили, их доставили в больницу с травмами.