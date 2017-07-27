Три человека погибли в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург

Среди жертв – 14-летний подросток.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017
Рано утром 28 июля на 144-м километре Пермского тракта столкнулись Tоyota Land Cruiser и "Лада Приора".
В пятом часу утра 45-летний водитель Tоyota по пути в Екатеринбург выскочил на встречную полосу и врезался лоб в лоб в "Ладу". На месте ДТП погибли 68-летний водитель ВАЗа, его 14-летний пассажир и 62-летний пассажир Tоyota.
Водитель иномарки и его 21-летний пассажир выжили, их доставили в больницу с травмами.
Видео: 59.ru
- Пока неизвестно, по каким причинам водитель Tоyota выехал на встречную полосу. Детали аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
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