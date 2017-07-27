В Екатеринбурге Kia с женщиной и грудным ребенком в салоне перевернулся после ДТП

Авария произошла вечером 27 июля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017
В Екатеринбурге Volkswagen врезался в Kia на улице Технической.
Водитель Volkswagen не пропустил автомобиль при развороте напротив дома № 31, от удара Kia перевернулся на крышу. Очевидцы рассказали, что в аварии пострадали девушка и грудной ребенок, которые находились в салоне Kia, сообщает Е1.
- В городском управлении автоинспекции НАШЕЙ сообщили, что в ДТП пострадавших нет.
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