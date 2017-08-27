На ЕКАД автокран врезался в иномарку

За рулем легковушки находилась 67-летняя женщина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

На ЕКАД днем 28 августа произошло столкновение Hyundai и автокрана КамАЗ, сообщают в соцсетях очевидцы.

Иномарка получила серьезные механические повреждения: у машины искарежен бок и частично крыша. По данным ГИБДД, за рулем находилась 67-летняя женщина, она ехала в Березовский со стороны Кольцово. Автокран врезался в ее автомобиль, когда пенсионерка разворачивалась на дороге. В ДТП женщина получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в 36-ю больницу.

Фото: Всеволод Давыдов, vk.com/incekb

Фото: Всеволод Давыдов, vk.com/incekb

На место ДТП выехали полицейские. Обстоятельства аварии устанавливаются. По словам очевидцев, ДТП затруднило движение транспорта в обе стороны трассы.

В ночь на 28 августа на ЕКАД 19-летний водитель с двухмесячным стажем устроил лобовую аварию с грузовиком. Водитель грузовика, как выяснилось, не имел водительских прав категории "С", позволяющей управлять грузовыми машинами. Владельца ВАЗа госпитализировали. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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