На ЕКАД 19-летний водитель ВАЗа устроил лобовую аварию с грузовиком

Шофер большегруза не имел водительских прав категории "С".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

В ночь на 28 августа молодой человек с двухмесячным водительским стажем устроил ДТП с грузовиком, водитель которого не имел права управлять грузовым автомобилем.

Водитель "пятнадцатой" ехал по ЕКАД в первом часу ночи, не рассчитал скорость и выскочил на встречную полосу, по которой двигался грузовик Shacman под управлением 30-летнего мужчины. Столкновения избежать не удалось.

Водителя ВАЗа госпитализировали с места ДТП с переломом локтевой кости, ушибом предплечья и ссадинами грудной клетки.

В ГИБДД отмечают, что водитель Shacman не имел водительских прав категории "С", которая позволяет управлять грузовыми автомобилями. Водительский стаж мужчины – 11 лет, он 37 раз нарушал правила дорожного движения. Владелец ВАЗа за два месяца вождения нарушал ПДД дважды.

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