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«Водителям станет проще, но может быть всплеск ДТП»: что изменится в Екатеринбурге с новыми правилами кругового движения

"Водителям станет проще, но может быть всплеск ДТП": что изменится в Екатеринбурге с новыми правилами кругового движения
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Фото: pixabay.com
В правительстве предлагают закрепить в ПДД принцип "кто на кольце, тот и главный".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

В России могут измениться правила проезда перекрестков с круговым движением. Соответствующее постановление с подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Если поправки будут приняты, то в ПДД законодательно закрепят принцип "кто на кольце, тот и главный". Установка знаков приоритета при этом будет необязательной. Согласно действующим правилам, сейчас для въезжающих на "круг" машин необходимо устанавливать знак "Уступите дорогу" или "Движение без остановки запрещено".

Главная мотивация разработчиков проекта из МВД в том, что новые правила помогут избежать неразберихи на перекрестках с круговым движением и уменьшить количество ДТП, пишет "РГ". Однако для Екатеринбурга это нововведение в ПДД мало что изменит, уверен автоправозащитник Дмитрий Ларионов. НАША попросила эксперта объяснить эту позицию на примере самых проблемных "кругов" на дорогах столицы Среднего Урала – перекрестках Ленина и Луначарского, Объездной и Серафимы Дерябиной, а также "кольца" возле Центральной гостиницы.

– Дело в том, что на Ленина – Луначарского и возле Центральной гостиницы перекрестки хоть и имеют круговую форму, но не являются перекрестками с круговым движением в понимании ПДД, так как перед ними не установлены соответствующие знаки, – объясняет Дмитрий Ларионов. – А кольцо на выезде из Академического района и так со всех сторон "увешано" знаками приоритета и светофорами, к тому же там с каждой стороны свой порядок движения.

Автоэксперт относится к инициативе в МВД неоднозначно – с одной стороны, с новыми правилами на перекрестах нужно будет ставить в два раза меньше знаков и водителям будет проще воспринимать дорожную обстановку. Но при этом в некоторых местах могут появиться серьезные сложности.

– Проблемы могут возникнуть на тех перекрестках с круговым движением, где сегодня нет знаков приоритета: по действующим ПДД приоритет на них имеет въезжающий на перекресток, а после изменений приоритет будет у движущихся по кругу. Для исключения всплеска ДТП ответственным лицам стоило бы расставить приоритеты на таких перекрестках в явном виде, – добавил Дмитрий Ларионов.

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Игорь Труш, 28.08.2017, 16:04
Тэги: Дороги, Авто, Эксклюзив
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