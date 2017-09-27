Движение по мосту на трассе Екатеринбург – Косулино откроют 5 октября

Осталось закончить отделочные работы и заменить покрытие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

Мост через реку Мостовка на трассе Екатеринбург – Косулино откроют для движения транспорта 5 октября. Как сообщается на сайте департамента информационной политики губернатора Свердловской области, такое заявление сделал замглавы управления автодорог региона Владимир Оглоблин.

Сегодня чиновник осмотрел ремонтируемый мост.

– Почти все запланированные работы выполнены: заменены некоторые элементы несущих конструкций моста, это 12 балок, опорные части, выполнен ремонт шкафной стенки, деформационных швов и полностью заменено покрытие. Осталось провести некоторые отделочные работы и нанести разметку. Подрядчик предоставляет гарантию на мост 6 лет, – подчеркнул Владимир Оглоблин.

Также он отметил, что для ремонта использовано современное износоустойчивое покрытие – щебеночно-мастичный асфальтобетон, для деформационных швов используется современная технология «торма-джоинт», которая обеспечивает герметичность швов и плавность проезда.

Длина трассы Екатеринбург – Косулино 9,7 километра, а общая протяженность ремонта мостового перехода составляет 64 метра.

Для ремонта участка был заключен государственный контракт с подрядной организацией на 32,6 миллиона рублей.

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