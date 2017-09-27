Мужчина погиб под колесами грузовика на трассе в Свердловской области

Авария произошла ночью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В ночь на 28 сентября на трассе Екатеринбург – Тюмень грузовик МАН сбил насмерть 39-летнего мужчину.

Водитель грузовика ехал в половине первого ночи в районе Камышлова в сторону Тюмени, когда под его колеса попал пешеход. Мужчина пытался перейти проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи, сообщили в областном управлении ГИБДД.

– Сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место происшествия, установлено, что совсем недалеко от места наезда имеется пешеходный переход, несмотря на это пешеход переходил проезжую часть, нарушая требования ПДД. Также установлено, что на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы, наличие которых сделало бы мужчину заметнее на дороге. И возможно, водитель грузового автомобиля успел бы принять меры к недопущению наезда, – рассказали в ведомстве.

Известно, что стаж водителя грузовика составляет 14 лет.