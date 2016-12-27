На трассе Екатеринбург — Серов иномарка с детьми врезалась в большегруз

В страшной аварии погибла 67-летняя пассажирка Toyota RAV4.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016
Сегодня утром, 28 декабря, на 300-м километре трассы Екатеринбург — Серов произошло ДТП в результате столкновения Toyota RAV4 и грузовика Iveco.
По предварительным данным, 38-летняя женщина-водитель иномарки выехала на встречную полосу движения, где в тот момент двигался большегруз. Известно, что в автомобиле Toyota RAV4 находились четверо человек, двое из них — дети: девочка 2 лет и мальчик 12 лет. Девочка сидела в детском кресле.
- В ДТП погибла 67-летняя женщина-пассажир иномарки, она находилась на пассажирском сиденье рядом с водителем.
- Также с места аварии госпитализированы женщина-водитель Toyota, дети и шофер грузового автомобиля.
- На данный момент сотрудниками ГИБДД выясняются все обстоятельства инцидента, а также характер травм, полученных пострадавшими.
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