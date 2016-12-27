Паркоматам можно не платить — штрафы по-прежнему не согласованы с ГИБДД

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016
Место на платных парковках в центре Екатеринбурга можно не оплачивать. Об этом рассказал руководитель ГИБДД Свердловской области Юрий Демин в эфире «Эхо Москвы».
— Администрация Екатеринбурга неоднократно в этом году пугала водителей штрафными санкциями, но пока штрафы — это только пожелания городских властей. В любом случае, если они и будут введены, то контролировать этот процесс будет не администрация столицы Урала. Оператором будет субъект РФ, то есть структура в правительстве Свердловской области. Во-вторых, «письма счастья» будут приходить к нарушителям в автоматическом режиме. Насколько я знаю, этот вопрос сейчас рассматривается на федеральном уровне, но никаких договоренностей еще не достигнуто, — процитировали Демина «Аргументы и факты».
- Проблемы у городских властей по выписке штрафов связаны с тем, что с февраля 2016 года Госавтоинспекция региона перешла на федеральную базу персональных данных.
- Чтобы областное Министерство транспорта и связи получило полномочия штрафовать нарушителей платной парковки, оно должно иметь согласованный с федеральным ведомством механизм передачи данных автовладельцев. Договоренностей пока не достигнуто.