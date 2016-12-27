В Екатеринбурге ВАЗ лоб в лоб столкнулся с иномаркой: пострадал молодой мужчина

Пострадавшего госпитализировали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016
В Екатеринбурге на улице Амундсена столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в городском управлении ГИБДД сегодня, 28 декабря.
Авария произошла утром 28 декабря. Водитель «Ситроена» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в ВАЗ. В результате аварии пострадал 32-летний мужчина: с травмами различной степени тяжести его госпитализировали в 23-ю больницу.
54-летний водитель иномарки не пострадал. ГИБДД проводит проверку аварии.
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Вчера, 27 декабря, на Эльмаше грузовик сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Пенсионерку с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставили в больницу.