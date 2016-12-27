Наверх
В Екатеринбурге ВАЗ лоб в лоб столкнулся с иномаркой: пострадал молодой мужчина
11:38, сегодня
В Каменске-Уральском задержали сотрудника шиномонтажа, убившего мастера автосервиса
11:20, сегодня
Судьба Александра Новикова и Михаила Шилиманова под вопросом: в Екатеринбурге рассмотрят жалобы их адвокатов
10:41, сегодня
Жителя Камышлова, платившего за такси и сигареты фальшивыми деньгами, отправят под суд
10:40, сегодня
Три фильма, без которых невозможно представить себе Новый год
В Екатеринбурге дом престарелых превратили в резиденцию Деда Мороза
09:31, сегодня
В Екатеринбурге открылась экспозиция, посвященная ЧМ-2018
09:15, сегодня
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Екатеринбурге
08:50, сегодня
В Екатеринбурге стартовала большая распродажа товаров для спорта и отдыха
Свердловский силовик-антикоррупционер отправится в тюрьму за крупную взятку
08:42, сегодня1
Умерла актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в «Звездных войнах»
08:21, сегодня
Эволюция Нового года. Как изменились ледовые городки в Екатеринбурге за 20 лет
20:45, 27.12.2016
Сами покупали себе вагоны: на «Уралвагонзаводе» сменилась власть
20:20, 27.12.2016
Отопительный сезон в Екатеринбурге: что делать, если зимой в квартире холодно
20:15, 27.12.2016
Тест «Хорошо ли вы помните СССР?»
19:42, 27.12.2016
В Екатеринбурге к декабрю выпало 2/3 годовой нормы снега
19:40, 27.12.2016
Власти Екатеринбурга определили новую стоимость проезда в общественном транспорте
19:13, 27.12.20161
На Эльмаше грузовик сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый свет
19:10, 27.12.20161
Обидный сюрприз к Новому году: в Екатеринбурге за неделю 18 тысяч человек подхватили грипп и простуду
18:30, 27.12.2016
Ансамбль ЦВО хочет устроить в Екатеринбурге концерт в память жертв авиакатастрофы Ту-154
18:00, 27.12.20161
Машина с водителем и тремя попутчиками перевернулась под Каменском-Уральским
17:20, 27.12.20161
Особенности уральской охоты: как под Екатеринбургом добывают фазанов
17:17, 27.12.2016
В Ревде водитель отечественной легковушки с крымскими номерами сбил 12-летнего мальчика
16:35, 27.12.2016
В Екатеринбурге вор украл у клиента банка сумку с крупной суммой денег
15:41, 27.12.2016
За репост ВКонтакте и надпись в лифте екатеринбуржцу могут дать 10 лет
15:26, 27.12.2016
Транспортникам Свердловской области запретили высаживать детей-безбилетников в мороз
14:40, 27.12.2016
В Екатеринбурге гей убил своего бойфренда из-за 30 тысяч рублей
14:30, 27.12.20161
В Екатеринбурге состоится IV Российский форум кино и креативной экономики КИНОХАКАТОН-2017
14:13, 27.12.2016
В Алапаевске психически больной мужчина зарубил топором гостя
14:00, 27.12.20161
В Екатеринбурге женщина умерла, выпив косметический лосьон на спирту
13:52, 27.12.20162
Посылки, переводы и пенсии выдавать будут: график работы «Почты России» в новогодние праздники
13:30, 27.12.2016
Знаменитый актер Микки Рурк собирается провести бой на Урале в 2017 году
13:18, 27.12.2016
В Алапаевске прохожий украл пенсию у пожилой женщины
12:30, 27.12.20163
В новогодние праздники автобусы в Екатеринбурге будут ходить по новому графику
12:20, 27.12.2016
В центре Екатеринбурга столкнулись два пассажирских автобуса
12:18, 27.12.2016
Рекламу в метро Екатеринбурга признали незаконной
11:50, 27.12.20161
Рынску требуют прогнать из России, украинский художник рисует карикатуры: реакция Сети на авиакатастрофу Ту-154
11:40, 27.12.2016
Свердловский облсуд запретил штрафовать водителей за парковку на газонах
11:22, 27.12.2016
Жителя Невьянска, укусившего полицейского, отправили в колонию на 3 года
10:40, 27.12.2016
В Екатеринбурге водитель БМВ выстрелил в прохожего из-за места на парковке у торгового центра
10:21, 27.12.2016
В крушении Ту-154 в Черном море погиб уроженец Екатеринбурга
09:24, 27.12.2016
Спасатели эвакуировали семь человек: в Екатеринбурге горела жилая пятиэтажка
09:11, 27.12.2016
В Сети появилось фото из Ту-154, сделанное пассажиром перед авиакатастрофой
08:45, 27.12.2016
«Пять лет – одна традиция»: абажуры Тимофея Ради появились на фонарях в центре Екатеринбурга
08:20, 27.12.2016
Быстро, удобно и без нервотрепки: госуслуги МВД стали доступнее для свердловчан
08:13, 27.12.2016
«Мы – нетающие снежинки!» Команда серьезных девушек от 60 до 75 лет будет поздравлять горожан с Новым годом
20:48, 26.12.2016
Уральский художник Слава ПТРК принял участие в международном проекте «Время идет только вперед!»
20:13, 26.12.2016
На трассе Екатеринбург – Тюмень иномарка врезалась в фуру, водитель легковушки погиб
19:50, 26.12.20161
Храм-на-воде и арест барда Новикова: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев о главном в 2016 году
19:34, 26.12.20162
«ВКонтакте» запустит функцию самоудаляющихся фото и видео
18:25, 26.12.2016
Скандальный московский театр покажет три спектакля в Ельцин Центре
17:49, 26.12.2016
Осталось три дня: ледовый городок в Екатеринбурге почти готов к открытию
17:22, 26.12.2016
За убитого макулатурой коллегу жителю Новой Ляли дали 10 месяцев
17:00, 26.12.2016

В Екатеринбурге ВАЗ лоб в лоб столкнулся с иномаркой: пострадал молодой мужчина

В Екатеринбурге ВАЗ лоб в лоб столкнулся с иномаркой: пострадал молодой мужчина
16+
Фото: vk.com/incekb
Пострадавшего госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

В Екатеринбурге на улице Амундсена столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в городском управлении ГИБДД сегодня, 28 декабря.
 
Авария произошла утром 28 декабря. Водитель «Ситроена» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в ВАЗ. В результате аварии пострадал 32-летний мужчина: с травмами различной степени тяжести его госпитализировали в 23-ю больницу.
 
в екатеринбурге на улице амундсена в дтп пострадал мужчина
 
54-летний водитель иномарки не пострадал. ГИБДД проводит проверку аварии.
  • Вчера, 27 декабря, на Эльмаше грузовик сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Пенсионерку с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставили в больницу.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

 

Маша Шмурыгина, 28.12.2016, 11:38
Тэги: ДТП, Дороги, Авто
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

ДТП Афиша Общественный транспорт Здоровье Катастрофа ГИБДД Путин Женщины Фото Школа Бизнес Расстрел Дело Пьянкова Отдых Сибирская язва Дороги Лайфхак Личное Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Расписание В Екатеринбурге -40 градусов Скандал с Новиковым Медицина Мода Мировые новости Взрыв МЧС Еда Интернет Убийство в Рахмангулово Голодовка в колонии Скандалы Коллекторы Самолет Минобороны упал в Якутии Религия Психология Биатлон Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Гололед Опрос Тест Авто Высокие технологии Статистика Доска позора Парковки Видео Репортаж Мистика Суд Погода Отключение света Уралмаш, Эльмаш Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Дорожные воины Студенты Новости дня Приговор Лошагину Храм святой Екатерины Знаменитости Экономика Ту 154 История успеха Шоу-бизнес Культура Волейбол Слухи Бэби-боксы Развлечения Конкурсы Горящие авто Дом-2 Растения Новости Ельцин-центр Футбол Хоккей Мужчины Смерть Музыка Позитив Крушение самолета под Ростовом История Екатеринбурга Взятки Туризм Грипп в Екатеринбурге Интервью Хэллоуин-2015 Корь Рецензия Горячее Политика Жизнь в городе Искусство Приостановка полетов в Египет Пусть говорят Транспорт ЖКХ Деньги Рейтинг Баскетбол Война ритуальных агентств Скорая помощь Необычное Происшествия Экономия Образование Животные СМИ Пожар Выставки Криминал Красота Ловец покемонов ЗАГС Розыск Мотоциклы Новости России Спорт Военный репортаж Расстрел на Депутатской Обрушение крыши на Калинина Производство Секс Ошибки врачей ЧМ-2018 Недвижимость Отношения ВУЗ Грипп Новый год Снос монастыря на Качканаре Строительство Семья Самолет ИГИЛ Мультимедиа Эксклюзив Кризис и санкции Дети В Египте разбился самолет с российскими туристами Кто заработал

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru