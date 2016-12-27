Двигался задним ходом: в Каменске-Уральском водитель наехал на пешехода

Автолюбитель пояснил, что не заметил прохожего.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016
Вчера вечером, 27 декабря, в Каменске-Уральском 41-летний водитель Ford Fosuc совершил наезд на пешехода, двигаясь задним ходом. Как уточнили в дежурной части ГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел во дворе.
В результате ДТП 34-летняя женщина была доставлена в больницу с сотрясением, черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.
— Водитель уточнил, что не заметил пешехода, когда сдавал назад, — добавили в областной ГИБДД.
- Сейчас по данному происшествию проводится проверка.