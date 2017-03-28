В Алапаевске вынесли приговор 19-летнему водителю, который насмерть сбил мать семилетнего ребенка

Молодой человек на ВАЗе сбил 35-летнюю женщину в ноябре 2016 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

В Алапаевске суд вынес приговор 19-летнему автомобилисту, который осенью 2016 года насмерть сбил 35-летнюю женщину, сообщили в областном управлении МВД сегодня, 29 марта.

Молодой человек ехал на своем ВАЗе 22 ноября 2016 года в центр Алапаевска со скоростью 50 километров в час. В это время 35-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, водитель не предоставил ей преимущество и сбил пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте, у нее остался семилетний сын.

Фото: МВД. Место аварии

Во время допроса парень пояснил, что не увидел женщину в темное время суток, так как был ослеплен светом фар других машин, которые ехали ему навстречу. Молодой человек признал свою вину. Известно, что он имеет водительский стаж один год и ранее не раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.