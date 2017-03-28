Наверх
Суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым: онлайн-трансляция с процесса по делу о нападении на таксиста
11:13, сегодня
«Медея», «Анна Каренина» и «Посвящение Еве»: гастроли Театра Вахтангова в Екатеринбурге
11:00, сегодня
В Екатеринбурге ректор вуза попал в ДТП на «Мерседесе»
10:34, сегодня
«Свои проблемы нужно просмеять и отпустить»: екатеринбуржец с ДЦП участвует в спектаклях и пишет стэндапы
10:30, сегодня
Новые тарифы ЕКАРТЫ
Отлучили от сцены: руководство зоопарка Екатеринбурга наказало пуменка Рафика, напавшего на ребенка
09:41, сегодня
Жители Екатеринбурга смогут наблюдать в ночном небе Меркурий
09:24, сегодня
В Нижнем Тагиле ребенок получил травму лица из-за гололеда на детской площадке
09:05, сегодня
GradientPro — бытовая химия и любые хозяйственные средства оптом
В екатеринбургском зоопарке пума напала на детей
08:44, сегодня
Матушка Ирина Конюхова: сегодня каждый борется за свое личное пространство, которое в итоге оказывается пустотой
08:19, сегодня
Рейс Москва – Шанхай совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
08:18, сегодня
Зачем проводить техобслуживание окон
Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа
20:40, 28.03.2017
«Почта России» запустила собственные авиарейсы из Китая в Екатеринбург
20:00, 28.03.2017
28 марта в Екатеринбурга: налоги Ройзмана и опека над беременной цыганкой
19:31, 28.03.2017
Где в Екатеринбурге бесплатно получить консультацию адвоката?
«Взял ружье и застрелил прямо в машине»: житель Заречного без жалости расправился со своим недругом
19:31, 28.03.2017
Глава Екатеринбурга отчитался о доходах за прошлый год
19:20, 28.03.2017
Интернет против телевизора: в соцсетях появились мемы на митинг 26 марта
19:10, 28.03.2017
В Екатеринбурге мать с дочкой 7 часов сидели в автомобиле, чтобы его не увез эвакуатор
18:30, 28.03.2017
У Евгения Ройзмана обнаружился старый долг по налогам
17:59, 28.03.20172
На проспекте Ленина перекрыто движение: полиция ищет бомбу
17:45, 28.03.2017
Дайте нам Шойгу: в Екатеринбурге прошел протестный митинг водителей и кондукторов общественного транспорта
17:18, 28.03.2017
«Марш манной каши» или «подвернутых штанишек»: что уральские VIP-персоны думают о молодежи с митинга против коррупции
17:00, 28.03.20172
В Екатеринбурге задержан мужчина, который продал «Тойоту» своего знакомого
16:53, 28.03.2017
В Нижнем Тагиле автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе
16:40, 28.03.2017
Участники митинга в Екатеринбурге обжалуют решения райсуда
16:07, 28.03.20171
Под Нижним Тагилом кирпичная стена задавила тракториста
15:47, 28.03.2017
Свердловчане стали очевидцами редкого явления
15:10, 28.03.2017
По жалобе посетителя специалисты Роспотребнадзора проверили кафе «Япона мама» в Екатеринбурге
14:25, 28.03.2017
Лучшие кадры: команда из Екатеринбурга попала в тройку победителей на I этапе чемпионата России по автокроссу
13:47, 28.03.2017
«Требовали 200 тысяч рублей»: в Невьянске трое мужчин под видом полицейских вымогали деньги у невинных граждан
13:34, 28.03.2017
Юные новосибирские хоккеисты отравились на спортивной базе «Курганово» под Екатеринбургом
12:59, 28.03.2017
Екатеринбургский аэропорт Кольцово вошел в тройку лучших в России
12:55, 28.03.2017
В Березовском мужчина убил знакомого «на слабо»
12:38, 28.03.2017
В Свердловской области мужчина погиб под колесами поезда
12:38, 28.03.2017
В Екатеринбурге соцзащита через суд установила личность 12-летней беременной цыганки
12:23, 28.03.20171
Свердловскую область накроют снегопады: ГИБДД выступила со спецобращением
12:20, 28.03.2017
Пенсионерка из Серова избила вора садовой палкой, а потом сдала его в полицию
11:48, 28.03.2017
В Екатеринбурге снесли киоск с выпечкой и напитками, которыми торговали без нужных документов
11:40, 28.03.2017
В Екатеринбурге на станции метро скончался пассажир
11:26, 28.03.20171
В Екатеринбурге на Компрессорном глыба льда упала на коляску с двухмесячной девочкой
10:51, 28.03.2017
Допрос Соколовского: онлайн-трансляция с процесса по делу ловца покемонов в Екатеринбурге
10:05, 28.03.2017
В России хотят ввести компенсацию за ненормированный рабочий день
10:02, 28.03.2017
В Екатеринбурге определили график репетиций Парада Победы
09:16, 28.03.2017
Екатеринбург потратит на разметку дорог более 25 миллионов рублей
08:57, 28.03.2017
В Екатеринбурге суд вынес приговор банде налетчиков на банкоматы
08:36, 28.03.2017
В Екатеринбурге в подземном паркинге сгорел «Мерседес»
08:22, 28.03.2017
Екатеринбурженка - финалистка конкурса «Мисс Виртуальная Россия» рассказала, как есть тортики и оставаться стройной
08:19, 28.03.2017
27 марта в Екатеринбурге: итоги митинга «против Димона» и непопулярный Ройзман
19:36, 27.03.20175
В Екатеринбурге суд вынес приговор полицейским из Заречного, которые пытались «выбить» признание из подозреваемых
19:21, 27.03.2017
Задержанных на митинге в Екатеринбурге оштрафовали на 10 тысяч рублей
19:08, 27.03.2017
В Екатеринбурге умер заслуженный артист России и актер Театра драмы Валерий Величко
19:02, 27.03.2017
Зебра – не помеха: две пенсионерки уральского города столкнулись на проезжей части
18:59, 27.03.20171

В Екатеринбурге ректор вуза попал в ДТП на «Мерседесе»

В Екатеринбурге ректор вуза попал в ДТП на «Мерседесе»
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Авария произошла на Блюхеровском мосту.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

В Екатеринбурге на Блюхеровском мосту ректор аграрного университета Ирина Донник попала в ДТП утром 29 марта.
 
Очевидцы сообщили, что ректор Уральского аграрного университета на своем «Мерседесе» стала участником ДТП с другой иномаркой. Авария произошла утром в среду на подъеме на Блюхеровский мост, сообщает Е1.ru. Из-за столкновения движение транспорта на мосту затруднено, на дороге скапливается пробка, скорость движения на некоторых участках дороги не превышает семи километров в час.
 
В администрации вуза сообщили, что ректор Ирина Донник действительно владеет белым «Мерседесом». Однако, как сообщает Ura.ru, Ирина Донник опровергла информацию о том, что она попала в ДТП. 
  • 26 марта на улице Гурзуфской в Екатеринбурга женщина за рулем белого «Мерседеса» сбила ребенка на пешеходном переходе. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой, 24-летняя водитель не пострадала.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

Маша Шмурыгина, 29.03.2017, 10:34
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Новости Жизнь в городе Приостановка полетов в Египет ГИБДД Студенты Приговор Лошагину Развлечения Семья Религия Образование Пусть говорят Самолет Необычное Авто Слухи Тест Культура Афиша ЖКХ Бизнес Убийство в Рахмангулово Коллекторы Видео Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Горящие авто Военный репортаж Пожар Выставки Кризис и санкции Парковки Статистика Сибирская язва Храм святой Екатерины Ловец покемонов Ошибки врачей Рецензия Конкурсы Отдых Катастрофа История Екатеринбурга Грипп в Екатеринбурге Секс Мужчины Искусство Дорожные воины Горячее Крушение самолета под Ростовом Снос монастыря на Качканаре Дом-2 ИГИЛ Туризм Мотоциклы Мода Расстрел на Депутатской Погода Гололед Мультимедиа Происшествия Хэллоуин-2015 Строительство Кто заработал Экономия Школа ДТП Лайфхак Дороги Шоу-бизнес Новый год Война ритуальных агентств Женщины Скандал с Новиковым Общественный транспорт В Египте разбился самолет с российскими туристами История успеха Биатлон Обрушение крыши на Калинина Доска позора Рейтинг В Екатеринбурге -40 градусов Эксклюзив Взятки Отключение света Уралмаш, Эльмаш Дети Взрыв Красота Грипп Смерть Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Голодовка в колонии Криминал Розыск Политика Отношения Ту 154 Деньги Корь Транспорт Ельцин-центр Производство Расстрел Позитив СМИ Растения Путин Репортаж Опрос Животные Скандалы Недвижимость Бэби-боксы Интернет Баскетбол Медицина Личное Еда ЗАГС Волейбол Мировые новости Интервью Мистика Расписание Транспортная реформа Скорая помощь Психология Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Футбол МЧС Спорт Музыка ЧМ-2018 Самолет Минобороны упал в Якутии Новости дня Здоровье Фото Высокие технологии Дело Пьянкова Новости России Знаменитости Экономика Хоккей Суд ВУЗ

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru