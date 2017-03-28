В Екатеринбурге ректор вуза попал в ДТП на «Мерседесе»

Авария произошла на Блюхеровском мосту.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017
В Екатеринбурге на Блюхеровском мосту ректор аграрного университета Ирина Донник попала в ДТП утром 29 марта.
Очевидцы сообщили, что ректор Уральского аграрного университета на своем «Мерседесе» стала участником ДТП с другой иномаркой. Авария произошла утром в среду на подъеме на Блюхеровский мост, сообщает Е1.ru. Из-за столкновения движение транспорта на мосту затруднено, на дороге скапливается пробка, скорость движения на некоторых участках дороги не превышает семи километров в час.
В администрации вуза сообщили, что ректор Ирина Донник действительно владеет белым «Мерседесом». Однако, как сообщает Ura.ru, Ирина Донник опровергла информацию о том, что она попала в ДТП.
- 26 марта на улице Гурзуфской в Екатеринбурга женщина за рулем белого «Мерседеса» сбила ребенка на пешеходном переходе. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой, 24-летняя водитель не пострадала.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!