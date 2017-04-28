Четыре человека пострадали в результате ДТП возле Суворовского училища в Екатеринбурге

На перекрестке Гагарина — Первомайская столкнулись иномарка и «Лада».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.04.2017

В ночь на 29 апреля 2017 года в Екатеринбурге в районе Суворовского училища столкнулись автомобили Toyota Corolla, сообщает «Комсомольская правда — Урал».

По данным автоинспекторов, авария произошла на перекрестке Гагарина — Первомайская. Водитель иномарки, двигаясь по Гагарина с проспекта Ленина, повернул налево вопреки требованию дорожного знака.

В это время по Гагарина ехала «Лада» со стороны улицы Блюхера. В результате маневра Toyota произошло ДТП.

Травмы в аварии получили четыре человека. Все они были госпитализированы.