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Четыре человека пострадали в результате ДТП возле Суворовского училища в Екатеринбурге

Четыре человека пострадали в результате ДТП возле Суворовского училища в Екатеринбурге
16+
Фото: архив НАШЕЙ
На перекрестке Гагарина — Первомайская столкнулись иномарка и «Лада».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.04.2017

В ночь на 29 апреля 2017 года в Екатеринбурге в районе Суворовского училища столкнулись автомобили Toyota Corolla, сообщает «Комсомольская правда — Урал».

По данным автоинспекторов, авария произошла на перекрестке Гагарина — Первомайская. Водитель иномарки, двигаясь по Гагарина с проспекта Ленина, повернул налево вопреки требованию дорожного знака.

В это время по Гагарина ехала «Лада» со стороны улицы Блюхера. В результате маневра Toyota произошло ДТП.

Травмы в аварии получили четыре человека. Все они были госпитализированы.

Сергей Беляев, 29.04.2017, 10:26
Тэги: ДТП, Авто
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