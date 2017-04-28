В Екатеринбург защитник прав автомобилистов едва не задавил автора транспортной реформы

Урбанист считает абсурдным слезать с велосипеда на пешеходном переходе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.04.2017

Известный в Екатеринбурге защитник прав автомобилистов Максим Едрышов едва не попал в аварию из-за урбаниста Андрея Толмачева (одного из соавторов транспортной реформы). После инцидента в соцсетях 28 апреля 2017 года развернулись бурные дебаты о правах автомобилистов и урбанистов.

«Второго шанса может и не быть»

Конфликт произошел 27 апреля 2017 года в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Пушкина. Едрышов, двигаясь по Ленина, решил повернуть направо на улицу Пушкина.

Включив поворотник, Максим дождался зеленого сигнала светофора, затем пропустил пешеходов и начал маневр.

— Боковым зрением вижу, как из толпы пешиков вырвался велосипедист, который их всех объехал и наши траектории при моей скорости пересекаются, нажав на газ ДТП избежал) Не знаю, понял ли это велосипедист, который ПДД знает, но почему-то не считает нужным их выполнять... Андрей Толмачев, второго шанса может и не быть, — написал Максим Едрышов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Согласно нормам ПДД, велосипедист обязан спешиться при переходе пешеходного перехода. Андрей Толмачев этого не сделал.

«Спешиваться — это абсурд».

Впрочем, сам урбанист считает такую норму абсурдной.

— Это правило абсурдно ровно потому, что оно требует от велосипедситов спешиться, при том, что для них представляют опасность автомобили, а не наоборот. Это правило установлено теми же людьми, которые добились при существующем ПДД и практиках проектирования улиц существенно более высоких показателей смертности, чем в том же Лейпциге, — ответил на претензии Едрышова Андрей Толмачев.

Соратник Толмачев по урбанистике Владимир Злоказов в комментариях к посту Едрышова и вовсе заявил, что в ПДД «нет ни слова про спешивание велосипедистов». В ответ Едрышов ткнул Злоказова в соответствующий пункт Правил дорожного движения.