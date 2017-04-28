Хотел привезти к себе гостей: в Сосьве опытный водитель сел пьяным за руль и погиб

Водитель гнал с превышенной скоростью, несмотря на уговоры друзей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.04.2017

В поселке Сосьва в Серовском районе водитель со стажем в 34 года сел за руль автомобиля «Ниссан Примера» пьяным и погиб. Подробности ДТП 29 апреля 2017 года сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным полиции, 54-летний автовладелец выпивал вместе с двумя приятелями, а затем решил привезти их к себе домой. Все трое сели в машину и поехали.

На большой скорости компания доехала до дома № 34 по улице Митина. Здесь водитель потерял управление, машина съехала с дороги и опрокинулась. Автовладелец в результате аварии погиб, его приятели выжили. Впоследствии они давали объяснение в полиции.