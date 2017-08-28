Жительница Екатеринбурга отсудила 340 тысяч за канализационный люк

Женщина повредила свою машину, когда наехала на колодец.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

Жительница Екатеринбурга добилась через суд компенсации за поврежденный автомобиль. В апреле 2016 года Аэлита Н на Suzuki Grand Vitara наехала на открытый колодец на улице Ясной. У кроссовера был поврежден бампер, балка и другие детали. С учетом износа автомобиля сумма ущерба составила 180 775 рублей, без износа – 312 534 рубля.

Сначала автоледи обратилась в Октябрьский районный суд с иском к МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" о возмещении материального ущерба. Суд не признал полную вину ответчика, объяснив частичную вину водителя в ДТП, так как та двигалась с превышением скорости.

Женщине выплатили 197 057 рублей, но Аэлита Н. не согласилась с решением районного суда и обжаловала его в областном.

– Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции взыскал в пользу истца с 342 287 рублей, в том числе 312 534 рубля – стоимость восстановительного ремонта без учета износа автомобиля, 5 000 рублей – расходы на оценку, 1 365 рублей – оплата услуг автоподъемника, 15 000 рублей – оплата услуг представителя, 2 000 рублей – расходы по оформлению доверенности, 6 388 рублей – госпошлина, – говорится в заявлении областного суда Свердловской области.

При этом в компенсации морального вреда суд отказал.

Стоит добавить, что недавно жительница Екатеринбурга отсудила 250 тысяч рублей за ДТП, когда въехала на торчащую из асфальта арматуру.

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