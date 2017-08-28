Суд обязал залатать 19-сантиметровые ямы на дорогах Ревды и Дегтярска

Ремонтные работы начались только после вмешательства прокуратуры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

Прокуратура через суд добилась ремонта дорог в Ревде и Дегтярске. В ходе рейда с ГИБДД, на дорогах были зафиксированы многочисленные ямы и трещины. Размер некоторых достигал 19 сантиметров.

Дороги улиц Советских Космонавтов, Мичурина, Герцена, Кирзавод, Калинина в Ревде, а также улиц Культуры, Почтовой, Литвинова, Советской, Силовой, Исток в Дегтярске были в плачевном состоянии.

– Выявленные дефекты дорожных покрытий не соответствуют требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

В итоге ремонт дорог начался только после решения суда.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.

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