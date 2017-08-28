Свердловчанин стал виновником массового ДТП в Башкирии

В результате аварии пострадала женщина с ребенком.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017
В понедельник, 28 августа, в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП с участием шести машин. Виновником аварии стал 45-летний житель Свердловской области, который был за рулем Hyundai Tucson.
На 32-м километре трассы Уфа – Оренбург он буквально протаранил впереди стоящую пробку.
– От удара Mitsubishi Lancer совершил наезд на ВАЗ-2114, в свою очередь, ВАЗ столкнулся с впереди стоящим Opel. Далее Opel – c Renault, Renault – c Kia, – написал в своём блоге начальник УГИБДД по республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.
- В результате аварии супруга водителя Mitsubishi и его 11-летний сын были доставлены в больницу.
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