На проспекте Космонавтов трамвай протаранил Nissan

ДТП случилось перед остановкой Педуниверситет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

Авария с участием трамвая и Nissan случилась на проспекте Космонавтов во вторник. Фотографией с места ДТП с корреспондентом НАШЕЙ поделилась одна из очевидиц происшествия.

– Авария случилось утром, около 7.30 перед остановкой Педуниверситет, – рассказывает девушка. – Трамвай №5 ехал в сторону центра Екатеринбурга. Пострадавших в ДТП не было.

В ГИБДД информацией об этой аварии не обладают – вероятнее всего, водители решили не вызывать сотрудников дорожной полиции, а самостоятельно составили протокол ДТП.

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