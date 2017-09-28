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Пьяный парень на ВАЗе протаранил Mercedes-Benz на трассе Екатеринбург – Пермь

Пьяный парень на ВАЗе протаранил Mercedes-Benz на трассе Екатеринбург – Пермь
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Пострадал 22-летний пассажир "Лады".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

На Пермском тракте 25-летний водитель ВАЗа врезался в Mercedes-Benz. Молодой человек в момент аварии был пьян, сообщили в областном управлении ГИБДД.
 
Водитель "Лады" неправильно выбрал скорость движения и столкнулся с попутной иномаркой на 227-м километре трассы Екатеринбург – Пермь. ДТП произошло вечером 28 сентября. 
 
По данным автоинспекции, в аварии пострадал 22-летний пассажир ВАЗа. Молодого человека госпитализировали с сотрясением мозга и раной лба. 34-летний водитель Mercedes-Benz не пострадал.
  • В автоинспекции отметили, что на виновника аварии составили административный протокол за вождение в пьяном виде. Водительский стаж молодого человека составляет 6 лет. 

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Маша Шмурыгина, 29.09.2017, 10:33
Тэги: ДТП
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