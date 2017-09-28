В Качканаре водитель Mazda столкнулся с УАЗом и врезался в жилой дом

Травмы получили два человека.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

В Качканаре днем 28 сентября водитель Mazda-626 потерял управление машиной при обгоне и, вылетев с дороги, врезался в дом. В аварии пострадали два человека, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Как сообщили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла в 13.10 около дома на Октябрьской, 25.

– 34-летний водитель Mazda-626 при обгоне не обеспечил постоянный контроль за движением своего автомобиля, столкнулся с УАЗом. После этого иномарка вылетела с дороги и врезалась в жилой дом. В результате ДТП водитель иномарки получил перелом правого плеча, 32-летний пассажир машины – рану левой колени. Оба мужчины были доставлены в больницу, – уточнили в ГИБДД.