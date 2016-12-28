Три иномарки и ВАЗ сгорели в Екатеринбурге и Верхней Пышме этой ночью

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

Вечером 28 декабря в Верхней Пышме сгорели три иномарки. Причина возгорания неизвестна.

Как уточнили в областном МЧС, сигнал о пожаре на Кривоусова поступил в 20.22.

— На место ЧП выехали одни пожарная машина и 4 сотрудника МЧС. На площади 3 квадратных метров огонь успел повредить кузовы автомобилей Hyundai Solaris, Toyota Corolla и Kia Cerato. В 20.26 огонь был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 21.10, — уточнили в МЧС.

Еще один автомобиль сгорел в Екатеринбурге. Сигнал о пожаре поступил в 6.18 утра.

— Около дома на Шейнкмана сгорел ВАЗ-2109. Огонь полностью уничтожил автомобиль: на площади 4 квадратных метров повреждены моторный отсек и салон. В тушении пожара были задействованы 1 единица техники и 5 человек личного состава. Пожар был полностью потушен в 7 утра, — уточнили в ведомстве.