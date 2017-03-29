Себя лишил машины, а город — столба: на Репина «Ауди» влетел в опору ЛЭП

Сам мужчина не пострадал.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017
В четверг, 30 марта, на Репина водитель «Ауди» въехал в столб и вырвал его с корнем из земли. К счастью, в ДТП никто не пострадал, сообщили в службе спасения «Сова».
Авария произошла утром напротив дома на Репина, 80.
— Водитель, по предварительной информации, двигался от улицы Волгоградской в сторону Ленинградской. Его автомобиль занесло и он врезался в столб ЛЭП, — уточнили в «Сове».
- Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по городу Екатеринбургу, водитель допустил наезд на опору освещения, в аварии никто не пострадал.
- Сегодня на месте происшествия работают электрики.