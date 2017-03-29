На Объездной дороге в Екатеринбурге грузовик вылетел с мокрой дороги и снес забор

Авария затруднила движение на Объездной дороге.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017
В Екатеринбурге не Объездной дороге грузовик снес забор - водитель потерял управление на мокрой дороге, сообщили в службе спасения «Сова» 30 марта.
Водитель грузовика с контейнером ехал по Объездной со стороны улицы Московской в сторону Белинского утром 30 марта. Около заправки «Лукойл» он не справился с управлением, машину развернуло в правом ряду заснеженной дороги и вынесло на обочину, где большегруз снес забор. Контейнер грузовика в момент аварии отпал и остался посреди дороги, в результате на Объездной начала скапливаться пробка.
Водитель большегруза пояснил, что не справился с управлением из-за другой машины, которая подрезала его. На место ДТП выезжали сотрудники автоинспекции, обстоятельства аварии устанавливаются.
- Утром 30 марта Екатеринбург засыпало снегом. Об ухудшении погоды и сильных снегопадах накануне предупреждала ГИБДД: ведомство обратилось к водителям с просьбой не нарушать ПДД в период неблагоприятных условий, не превышать скорость и не совершать опасных маневров на дорогах, так как из-за снегопадов возможно образование гололеда и снежных накатов. Автомобилистам-новичкам рекомендовали на время отказаться от поездок на личном транспорте.
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В ближайшие дни в Екатеринбурге также ожидаются снегопады - синоптики обещают осадки в течение всего дня в четверг, температура воздуха при этом будет плюсовой. В пятницу похолодает до минус 7 градусов утром, но днем вновь потеплеет, пройдут небольшие снегопады. Осадки прекратятся лишь в воскресенье, когда температура воздуха опустится до минус 9 градусов.