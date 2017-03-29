На Объездной дороге в Екатеринбурге грузовик вылетел с мокрой дороги и снес забор

Авария затруднила движение на Объездной дороге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В Екатеринбурге не Объездной дороге грузовик снес забор - водитель потерял управление на мокрой дороге, сообщили в службе спасения «Сова» 30 марта.

Водитель грузовика с контейнером ехал по Объездной со стороны улицы Московской в сторону Белинского утром 30 марта. Около заправки «Лукойл» он не справился с управлением, машину развернуло в правом ряду заснеженной дороги и вынесло на обочину, где большегруз снес забор. Контейнер грузовика в момент аварии отпал и остался посреди дороги, в результате на Объездной начала скапливаться пробка.

Водитель большегруза пояснил, что не справился с управлением из-за другой машины, которая подрезала его. На место ДТП выезжали сотрудники автоинспекции, обстоятельства аварии устанавливаются.