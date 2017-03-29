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На Уралмаше ночью пытались сжечь машину: автовладелец подозревает конкурентов из похоронного бизнеса

На Уралмаше ночью пытались сжечь машину: автовладелец подозревает конкурентов из похоронного бизнеса
16+
Фото: снимок из архива службы спасения «Сова»
Полиция проводит проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В Екатеринбурге в ночь на 30 марта подожгли автомобиль владельца похоронного бизнеса. Как написал e1.ru, это произошло на улице Кузнецова на Уралмаше.
 
Мужчина, хозяин автомобиля «Хендэ», услышал странный хлопок под окнами и увидел двух неизвестных, которые крутились возле его машины. Он закричал, тогда хулиганы убежали. Когда он вышел во двор, на капоте автомобиля нашел обгоревшую тряпку, пропитанную бензином. Помощь пожарных не потребовалась, так как начинавшееся возгорание сумели потушить подручными средствами.
 
Сам автовладелец подозревает в попытке поджога конкурентов. Он рассказал, что занимается похоронным бизнесом и неоднократно получал от конкурентов. Мужчина видел, как убегали двое, причем одного из них он узнал, видел его раньше на кладбище, где работает.

— Утром 30 марта, около 4.15, в отдел полиции № 15 поступило сообщение о возгорании автомобиля «Хендэ» во дворе дома по адресу Кузнецова, 7. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр машины. Установлено, что значительных повреждений транспортное средство не получило. Владелец автомобиля подал заявление в полициию, по которому в настоящее время проводится проверка. По результатам пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили НАШЕЙ в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

  • В пожарной части уточнили, что площадь повреждений у автомобиля составляет 1 квадратный метр. Было ли это поджогом — будут разбираться дознаватели.
Марина Подкорытова, 30.03.2017, 08:38
Тэги: Авто, Горящие авто
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