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ГИБДД объявила в Екатеринбурге «день жестянщика»: сорок ДТП по причине снегопада

ГИБДД объявила в Екатеринбурге «день жестянщика»: сорок ДТП по причине снегопада
16+
Фото: Служба спасения «Сова»
Только за утренние часы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В Екатеринбурге из-за обильного снегопада резко увеличилось количество ДТП, сообщили в городском управлении ГИБДД 30 марта.
 
Только за утро 30 марта в Екатеринбурге произошло 38 аварий, которые осложнили ситуацию на дорогах, и без того непростую из-за погодных условий. Ночной снегопад и тающий на дорогах снег привели улично-дорожную сеть города в неудовлетворительное состояние, что спровоцировало не только многочисленные ДТП, но и серьезные пробки. 
 
В автоинспекции напоминают, что в таких условиях водителям следует быть предельно внимательными, не прибегать к резкому торможению и опасным маневрам на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию между автомобилями. Внимательность требуется и от пешеходов, которые должны смотреть по сторонам на дороге и переходить ее только тогда, когда все машины остановились. В темное время суток пешеходам необходимо использовать на одежде светоотражающие элементы. 
  • С начала года в Екатеринбурге произошло 64 ДТП с участием пешеходов, в которых шесть человек погибли и более 60 пострадали.
  • На улице Репина утром 30 марта водитель «Ауди» врезался в столб, вырвав его с корнем. Автомобиль занесло на мокрой дороге. ДТП обошлось без пострадавших.
  • На Объездной дороге грузовик вылетел с мокрой проезжей части на обочину и снес забор. Контейнер большегруза отцепился и остался на дороге, в результате ДТП спровоцировало пробку.
  • Подборку фотографий Екатеринбурга, засыпанного снегом утром 30 марта, смотрите здесь.
Маша Шмурыгина, 30.03.2017, 16:31
Тэги: ДТП, Дороги, Авто
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