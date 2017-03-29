В Свердловской области 22-летний водитель ВАЗа врезался в пассажирский автобус

Три человека госпитализированы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В Тавдинском районе 22-летний водитель на ВАЗе столкнулся с пассажирским автобусом, три человека пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД сегодня, 30 марта.

Авария произошла в половине первого 30 марта на подъезде к тавдинскому поселку Азанка. Молодой человек ехал на «пятнадцатой» из Тавды в поселок, на третьем километре трассы он выбрал несоответствующую состоянию дороги скорость, вылетел на встречку и врезался в рейсовый автобус.

В автобусе в момент столкновения находились шесть пассажиров. Пострадали двое из них, а также водитель ВАЗа - с различными травмами они были доставлены в центральную больницу Тавды.