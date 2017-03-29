В Свердловской области 22-летний водитель ВАЗа врезался в пассажирский автобус

Три человека госпитализированы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017
В Тавдинском районе 22-летний водитель на ВАЗе столкнулся с пассажирским автобусом, три человека пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД сегодня, 30 марта.
Авария произошла в половине первого 30 марта на подъезде к тавдинскому поселку Азанка. Молодой человек ехал на «пятнадцатой» из Тавды в поселок, на третьем километре трассы он выбрал несоответствующую состоянию дороги скорость, вылетел на встречку и врезался в рейсовый автобус.
В автобусе в момент столкновения находились шесть пассажиров. Пострадали двое из них, а также водитель ВАЗа - с различными травмами они были доставлены в центральную больницу Тавды.
- В ГИБДД отметили, что водитель «пятнадцатой» купил машину около недели назад и даже не успел зарегистрировать ее в автоинспекции.
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В Екатеринбурге и области из-за ухудшения погоды резко выросло количество ДТП. Автоинспекторы призывают водителей не превышать скорость на дорогах и не совершать опасных маневров, не прибегать к резкому торможению и по возможности отказаться от дальних поездок.
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Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться в регионе в ближайшие дни. Осадки прекратятся только в воскресенье, когда температура воздуха опустится до минус 9 градусов.