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Ненастье и выезд на встречку: в Свердловской области в лобовом столкновении двух иномарок пострадали четверо

Ненастье и выезд на встречку: в Свердловской области в лобовом столкновении двух иномарок пострадали четверо
16+
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Авария произошла на 1-м километре автодороги, ведущей от городского кладбища до автодороги Грязновское – Асбест.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

Сегодня, 30 марта, на 1-м километре автодороги, ведущей от городского кладбища до автодороги Грязновское – Асбест произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Саманд» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено-Логан».

В результате аварии были травмированы четыре человека.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

В связи с ухудшением погодных условий, Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области обращается к водителям с просьбой двигаться на скорости, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям, не допускать резких маневров, резких торможений, соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств.

  • Сегодня НАША писала, что только за утро 30 марта в Екатеринбурге из-за обильного снегопада произошло 38 аварий. Читайте по ссылке.

 

 

 

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Лилиана Голава, 30.03.2017, 18:27
Тэги: Криминал, ГИБДД, Дороги
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