В рейс под прикрытием: в Свердловской области ГИБДД устроила слежку за пассажирским автобусом

Страж порядка сел в автобус под видом обычного пассажира. Его целью было обнаружение нарушений правил при перевозке граждан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В Свердловской области сотрудники ГИБДД тайно проверили междугородний пассажирский автобус во время рейса. Были обнаружены нарушения правил перевозки пассажиров, сообщает сегодня, 30 марта, Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Рейсовый автобус был проверен на соблюдение правил перевозки пассажиров

Под скрытую проверку попал пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 151 Ревда – Екатеринбург.

Сотрудник ГИБДД сел в автобус под видом обычного пассажира с целью выявить нарушения правил. В ходе рейса страж порядка обнаружил, что никто из пассажиров автобуса не был пристегнут ремнями безопасности. Кроме того, он заметил, что ремни безопасности убраны под сиденья, а на некоторых креслах они были просто срезаны.

ГИБДД будет устраивать скрытые проверки автобусов в Свердловской области

После того, как «агент под прикрытием» обнаружил нарушения, он «рассекретился» и разъяснил пассажирам требования ПДД. В частности, гражданам объяснили, что в соответствии с п. 5.1 ПДД РФ при поездке на транспорте, оборудованном ремнями безопасности, они должны быть пристегнуты ими.

По итогам этой «контрольной закупки» в отношении водителя автобуса и руководства автопредприятия, обслуживающего данный маршрут, проводится проверка. На ближайшие дни намечена встреча сотрудников ГИБДД с представителями автопредприятия для разъяснения правил перевозки пассажиров.

В ГИБДД пояснили, что такие скрытые проверки автобусов пройдут и на других маршрутах – и городских, и междугородних.

К проведению дорожных проверок ГИБДД подтолкнуло ДТП, произошедшее в начале февраля на автодороге Пермь – Екатеринбург с участием рейсового автобуса № 151 Ревда – Екатеринбург травмы получили 6 пассажиров. В момент ДТП они не были пристегнуты ремнями безопасности, хотя автобус был оборудован ими.

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