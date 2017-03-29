В Богдановиче 28-летний водитель ГАЗели переехал мужчину во дворе

Пострадавший умер на месте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В Свердловской области в Богдановиче в четверг, 30 марта, водитель ГАЗели, выезжая из двора, переехал местного жителя. Мужчина скончался до приезда врачей, рассказали в Управлении ГИБДД по Свердловской области.

Как уточнили в полиции, наезд на пешехода произошел утром, около 11.15 во дворе дома на 8 марта, 12.

— В момент наезда автомобиль двигался задним ходом, отъезжая от магазина во дворе. 28-летний водитель не заметил пешехода. В результате наезда автомобиля ГАЗ-2217 пострадавший мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, — уточнили в Управлении ГИБДД по Свердловской области.