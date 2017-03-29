Водитель без прав устроил смертельное ДТП на Серовском тракте: погибли двое

23-летний мужчина на иномарке вылетел на встречку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В ночь на 30 марта на Серовском тракте в лобовом ДТП погибли двое, одни из них оказался водитель без прав, который и был виновником аварии, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла на 211 километре трассы Екатеринбург — Серов около 2 часов ночи.

— 23-летний водитель за рулем «Митсубиши» вылетел на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-21102. По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением своего транспортного средства, не справился с управлением и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. В результате аварии погибли два человека и еще четверо получили травмы, — сообщили в пресс-службе УГИБДД РФ по Свердловской области.

Как позже выяснилось, за рулем иномарки был 23-летний мужчина, а ВАЗом управляла 30-летняя женщина. Погибшими оказались водитель «Митсубиши» и 31-летний пассажир ВАЗа.

Травмы различной степени тяжести получили три пассажира иномарки: 30-летняя женщина — черепно-мозговую травму, 23-летний парень — сотрясение головного мозга и множественные ушибы, а 25-летний мужчина был госпитализирован в состоянии комы с ушибом головного мозга. В ВАЗ-21102 пострадал и 35-летний пассажир, он получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребер и ушиб грудной клетки.