В ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень один человек погиб и шестеро пострадали

Пассажир погиб из-за того, что водитель попытался обогнать грузовик.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.04.2017

На Тюменском тракте в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб 33-летний мужчина, как сообщает ГИБДД по Свердловской области.

В ночь на 30 апреля на Тюменском тракте произошла авария, в результате которой пять человек получили травмы, а пассажир нарушившего правила автомобиля - погиб.

Водитель Daewoo Nexia решил обогнать грузовик, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2114. Водитель иномарки не не убедился, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии для совершения обгона. Пассажир Daewoo Nexia, мужчина 1984 года рождения, погиб. Он сидел на переднем пассажирском сиденье.