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В ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень один человек погиб и шестеро пострадали

В ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень один человек погиб и шестеро пострадали
16+
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Пассажир погиб из-за того, что водитель попытался обогнать грузовик.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.04.2017

На Тюменском тракте в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб 33-летний мужчина, как сообщает ГИБДД по Свердловской области.

В ночь на 30 апреля на Тюменском тракте произошла авария, в результате которой пять человек получили травмы, а пассажир нарушившего правила автомобиля - погиб.

Водитель Daewoo Nexia решил обогнать грузовик, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2114. Водитель иномарки не не убедился, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии для совершения обгона. Пассажир Daewoo Nexia, мужчина 1984 года рождения, погиб. Он сидел на переднем пассажирском сиденье.

Галина Исакова, 30.04.2017, 18:19
Тэги: ДТП, Авто, Смерть
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