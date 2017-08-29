Четыре человека пострадали в лобовой аварии на трассе Камышлов – Тавда

ВАЗ и Nissan столкнулись из-за опасного маневра Daewoo Nexia.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

В Свердловской области на трассе Камышлов – Тавда столкнулись "четырнадцатая" и Nissan Primera, четыре человека госпитализированы.

Водитель Daewoo Nexia создал помеху "четырнадцатой", когда выехал на встречную полосу во время обгона. Чтобы уйти от столкновения, водитель ВАЗа повернул к обочине, где автомобиль занесло и выкинуло на встречку. По этой полосе двигался Nissan, в который врезалась "четырнадцатая". От удара ВАЗ опрокинулся.

В ДТП пострадали четыре человека. 25-летнего водителя ВАЗа госпитализировали с сотрясением мозга и ушибленной раной губы, его 27-летнего пассажира – с открытой черепно-мозговой травмой, 29-летнего водителя Nissan – с сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и гематомой. У 25-летнего пассажира иномарки диагностировали перелом ребер, пневматоракс и тупую травму живота.