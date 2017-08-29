Междугородные автобусы Екатеринбурга вновь провалили проверку ГИБДД

Штрафы получили как водители, так и пассажиры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

Инспектора ГИБДД Свердловской области провели очередной рейд среди междугородних автобусов, которые выезжали из Екатеринбурга.

На выезде в сторону Перми было проверено 25 автобусов, а 8 водителей были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. Также штрафы получили трое пассажиров за непристегнутый ремень безопасности.

– Кроме этого, трое иностранных граждан были доставлены в отдел полиции для установления личности. При себе у них не оказалось документов, – сообщили в ГИБДД.

Проведение рейда было вызвано чередой ДТП с участием пассажирского транспорта в России.

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