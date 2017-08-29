На Серовском тракте BMW вылетел с мокрой дороги, погибли двое

Еще три пассажира иномарки попали в больницу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017
В ночь на 30 августа на Серовском тракте в смертельном ДТП погибли два человека. По данным областной ГИБДД, водитель BMW вылетел в кювет.
Как рассказал очевидец происшествия, водитель иномарки не справился с управлением на мокрой дороге, когда шел дождь.
– Около 3 ночи на 34 км трассы Екатеринбург – Серов произошло ДТП, в результате которого два человека погибли и еще трое получили травмы. 26-летний мужчина, управляя автомобилем BMW320, двигаясь в сторону Нижнего Тагила, не справился с управлением, допустил съезд с дороги в кювет, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП погибли водитель и 21-летний пассажир, который находился на заднем сидении автомобиля. Еще 3 человека из салона с различными травмами доставлены в Верхнепышминскую центральную больницу, – уточнили в областной ГИБДД.
- Полиция выясняет подробные обстоятельства случившегося.