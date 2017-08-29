На Серовском тракте BMW вылетел с мокрой дороги, погибли двое

Еще три пассажира иномарки попали в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

В ночь на 30 августа на Серовском тракте в смертельном ДТП погибли два человека. По данным областной ГИБДД, водитель BMW вылетел в кювет.

Как рассказал очевидец происшествия, водитель иномарки не справился с управлением на мокрой дороге, когда шел дождь.