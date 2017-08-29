В Екатеринбурге самосвал провалился под землю

Грузовик должен был вывалить грунт на газон.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017
Днем четверга, 30 августа, в Екатеринбурге самосвал провалился задними колесами под землю. Все произошло на разделительной полосе под пешеходным мостом на улице Бебеля.
фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург".
По информации очевидцев, водитель грузовика должен был вывалить на газон грунт.
- Оперативно получить комментарий от ГИБДД Екатеринбурга не удалось.
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