В Екатеринбурге самосвал провалился под землю

Грузовик должен был вывалить грунт на газон.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

Днем четверга, 30 августа, в Екатеринбурге самосвал провалился задними колесами под землю. Все произошло на разделительной полосе под пешеходным мостом на улице Бебеля.

фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург".

По информации очевидцев, водитель грузовика должен был вывалить на газон грунт.

Оперативно получить комментарий от ГИБДД Екатеринбурга не удалось.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!