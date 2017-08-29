В Екатеринбурге закроют улицы Машиностроителей и Московскую

Перекрытия продлятся с 1 по 4 сентября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

В Екатеринбурге закроют движение трамваев в районе остановки "Площадь 1-й Пятилетки" из-за ремонта путей. Перекрытие продлится с 1 по 4 сентября.

В обоих направлениях будет закрыто движение трамваев №5 и 24 по улице Машиностроителей от остановки "Кузнецова" до "Площади 1-й Пятилетки". Начало работ в 22.00 1 сентября, конец – 06.00 4 сентября.

С 22.00 1 сентября до 17.00 4 сентября закроют движение для автобусов и машин от Ильича до Кировградской

– Службы планируют направить движение автомобилей по улицам Кировградской, Стахановской и проспекту Орджоникидзе, – заявили в пресс-службе мэрии.

Также дорожники перекрыли до 10 сентября движение по четной стороне Московской от переулка Арамильского до улицы Островского.

На это время транспорт поедет по нечетной стороне Московской.

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