В Свердловской области уберут камеры на выделенных для общественного транспорта полосах

ГИБДД считает, что "выделенки" мешают автомобилистам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

Госавтоинспекция Свердловской области приняла решение демонтировать камеры видеофиксации с полос, предназначенных для общественного транспорта в Екатеринбурге. По мнению ГИБДД, "выделенки" мешают движению потока машин и образуют пробки.

Например, на улице Розы Люксембург от Малышева до Народной воли больше нельзя припарковать автомобиль в обустроенном для этого месте.

Аналогичная проблема и на улице Малышева от улицы Вишневой до Гагарина. Там из-за полосы для общественного транспорта водители вынуждены выезжать с АЗС сразу во второй ряд.

– Решение об отключении камер фиксации правонарушений, размещенных над полосами для общественного транспорта, будет действовать вплоть до изменения подхода администрацией города к реализации обеспечения безопасности дорожного движения, – говорится в заявлении ГИБДД.

Также стало известно, что камера, фиксирующая превышение скорости при въезде в Академический на улице Вильгельма де Геннина, будет демонтирована и установлена на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург.

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