Водитель погиб: грузовик врезался в корову на свердловской трассе

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

На трассе Ревда – Краснояр водитель УАЗа врезался в корову. Мужчина скончался на месте, сообщили в областном управлении ГИБДД по Свердловской области.

Водитель ехал в сторону села Краснояр днем 30 августа. Мужчина не рассчитал скорость, не справился с управлением и врезался в корову, которая находилась на проезжей части. Автомобиль, сбив животное, вылетел в кювет и перевернулся.

Водитель УАЗа скончался на месте аварии. Прибывшие на место трагедии автоинспекторы выяснили, что мужчина не был пристегнут ремнями безопасности – они в машине отсутствовали, из-за чего волитель вылетел из автомобиля.

По факту ДТП проводится проверка.

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