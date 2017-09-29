В Екатеринбурге на месяц закроют улицу Машинистов

На участке дороги будут строить сети теплоснабжения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017
Общество с ограниченной ответственностью "НПП Стройтэк" полностью закроет движение транспорта по улице Машинистов на участке от Гражданской до III Интернационала.
Там пройдут работы связанные со строительством сети теплоснабжения, которые продлятся с 5 октября по 5 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.
Транспорт направят по переулку Выездному, улицам Черепанова, Готвальда, Машинистов, Гражданской, Челюскинцев, Стрелочников.
- Напомним, что с 30 сентября по 1 октября в городе полностью закрыли движение по Макаровскому мосту,
- На следующей неделе планируется открытие четной стороны проспекта Ленина в районе площади 1905 года.
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